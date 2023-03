Os shows para celebrar coroação de Charles III

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A coroação de Charles III acontece em menos de dois meses, no dia 6 de maio. Além de toda a polêmica sobre a presença ou não do filho caçula, o príncipe Harry, com a mulher Meghan e dos netos do rei, Archie, 3, e Lilibet, 1, a imprensa britânica já dá certo que “ícones da música global e estrelas contemporâneas” irão se apresentar um dia depois da cerimônia. Os shows irão acontecer na noite de domingo, 7 de maio, no gramado leste do Castelo de Windsor, antes de um feriado para os britânicos.

Embora a formação de artistas oficial ainda não tenha sido anunciada, surgiram alguns rumores sobre quem poderia se apresentar. Lionel Richie está abrindo o concerto, junto com o compositor Andrew Lloyd Webber. Sincronizado com o show, Lighting up the Nation verá locais icônicos em todo o Reino Unido iluminados com projeções, lasers e exibições de drones. Além de grupos de coros, como Coronation Choir, coros de refugiados, coros do NHS (o sistema público de saúde do país), grupos de canto LGBTQIAP+ e coros de surdos. Especulações sugerem que Harry Styles, Kylie Minogue e Elton John teriam recusado ofertas para se apresentar. Além deles, Ed Sheeran e Adele não poderiam se apresentar.

Também em 7 de maio, os cidadãos de todo o Reino Unido se reunirão com os vizinhos para o Grande Almoço da Coroação. Originalmente concebido pelo Eden Project , o evento tem como objetivo “aumentar o espírito comunitário, reduzir a solidão e apoiar instituições de caridade e boas causas”.