O mistério de príncipe Harry ao convite de coroação do Rei Charles III

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de muita especulação, príncipe Harry e Meghan Markle receberam o convite para a coroação do Rei Charles III, que acontecerá no dia 6 de maio. O convite foi feito pela família real britânica por meio de um e-mail para o filho caçula do rei e sua família. A possibilidade do convite estava em aberto por causa das polêmicas envolvendo o casal nos últimos tempos. Os dois gravaram um documentário para a Netflix com detalhes da relação com a realeza; e Harry também lançou um livro com histórias do que viveu sendo um herdeiro da família real. Um representante de Harry e Meghan confirmou à revista People que eles foram convidados, mas não anunciaram a presença no evento.