O que revela o livro de memórias que príncipe Harry prepara

A editora Random House Group anunciou nesta quinta-feira, 27, o lançamento de Spare: his words, his story, livro de memórias do príncipe Harry. Com data para lançamento em 10 de janeiro de 2023, deve cobrir desde a infância até os dias atuais do príncipe, incluindo o tempo nas forças armadas, servindo no Afeganistão, e a vida como marido e pai. Quando foi anunciado, Harry prometeu que seria um “relato em primeira mão da minha vida, preciso e totalmente verdadeiro”.

Ao anunciar o livro de memórias em 2021, Harry disse que estava escrevendo o livro “não como o príncipe que nasci, mas como o homem que me tornei. Usei muitos chapéus ao longo dos anos, literal e figurativamente, e minha esperança é que, ao contar minha história – os altos e baixos, os erros, as lições aprendidas – eu possa ajudar a mostrar que não importa de onde viemos, temos mais em comum do que pensamos”, disse ele.

A editora informou ao The Guardian que Spare leva os leitores “imediatamente de volta a uma das imagens mais marcantes do século 20: dois meninos, dois príncipes, andando atrás do caixão de sua mãe enquanto o mundo assistia com tristeza – e horror”. Os lucros com o livro serão doados para caridade.