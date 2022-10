Os ousados planos de Sabrina Sato para o próximo carnaval

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 28 out 2022, 10h15 - Publicado em 29 out 2022, 14h00

Os quatro longínquos meses que separam os dias agitados de hoje do Carnaval não prometem trégua a Sabrina Sato, 41, que já engatou na farra momesca. Como é de praxe, ela começou a se revezar entre as quadras da Gaviões da Fiel, em São Paulo, e da Vila Isabel, no Rio, onde ensaia a valer. A diferença é que cada passo da agora escolada rainha de bateria será flagrado e exibido no reality Carnaval da Sabrina, do Globoplay, em fase de gravação. A apresentadora, que se diz aliviada de não precisar cruzar os céus da ponte aérea às pressas para dois desfiles um atrás do outro, como neste ano, e até dispensou o jatinho, garante: “Tenho energia de sobra para deixar o samba bem vivo”.

Publicado em VEJA de 2 de novembro de 2022, edição nº 2813