Os milhões que Casimiro está ganhando na Copa

Casimiro Miguel deixou escapar quanto está faturando nas transmissões da Copa do Mundo do Catar. Durante uma live nesta quarta-feira, 30, um dos integrantes da equipe revelou por acidente os dados da CazéTV, no YouTube, que mostram uma quantia de 160 mil dólares, o equivalente a 832 mil reais. A tabela, que vazou na imagem, apresenta dados dos últimos 28 dias, quando o canal começou a postar vídeos sobre o torneio.

Casimiro adquiriu os direitos de transmissão de 22 jogos na Copa do Mundo, incluindo semifinais, final e todos da Seleção Brasileira. Durante a vitória do Brasil sobre a Suíça, na segunda-feira, 28, o streamer cravou 4,2 milhões de espectadores em sua live, tornando-se a segunda maior audiência da história da plataforma.

A CazéTV, onde os jogos estão sendo transmitidos, já é o canal de Casimiro com mais inscritos – com 3,72 milhões de inscrições -, superando o Cortes do Casimiro (3,1 milhões), Casimiro (864 mil), Que Papinho! (260 mil inscritos) e Casimito – gols da rodada (87,4 mil). Na Twitch, o streamer contabiliza 3,3 milhões de seguidores. Somando o Instagram mais o Twitter, cerca de 7,4 milhões de pessoas o seguem.