Os mais incríveis panetones disponíveis para o Natal de 2023

Não há outra data melhor e mais apropriada para reunir a família: o Natal é época de celebração em torno de uma mesa com receitas especiais. Entre as iguarias que se fazem obrigatórias nesta época do ano, o panetone (ou sua versão chocotone) se sobressai absoluto. A coluna avaliou alguns dos principais produtos disponíveis no mercado, entre marcas badaladas e as de receitas artesanais. Foram levados em consideração, como critérios na avaliação dos produtos, o sabor (combinação proposta com massa e recheio) e a apresentação (embalagem/visual). No total, foram avaliados 14 panetones, três deles ficaram com nota abaixo de 9 e não estão citados nesta relação. Confira.

Panetone clássico, da Le Cordon Bleu (450g, 160 reais, @lecordonbleubrasil) – Pense numa receita que não precisa acrescentar nada, tudo faz sentido. O clássico panetone italiano foi redefinido pelo toque francês, contendo uvas passas, cramberries, damasco e pedaços de laranja cristalizadas. Assinado pelo chef Phillipe Brye, o produto tem massa leve e fresquíssima, que se desfaz na boca. O difícil é saber a hora de parar. “O segredo para um bom panetone, não tem como fugir, é a qualidade da farinha, que tem que ser italiana. Ela afeta diretamente a textura e a maciez. E o tempo de fermentação. Aqui levamos, no mínimo, três dias para fazer a receita”, diz o chef. NOTA: 10

Cioccolato black, da Filone (750g, 155 reais, @filonepadaria) – É um delicioso panetone de fermentação natural com chocolate meio amargo. A massa é tão fofa e macia, que se desfaz na boca. Entregas no Rio, Niterói e São Paulo. A receita é do chef boulanger da Filone, Nilson Diniz, e recebeu o prêmio de melhor panetone de chocolate do Brasil em 2023 – representará o país na Coppa del Mondo del Panettone em 2024, em disputa com 24 finalistas de todo o mundo. Com produção limitada em 250 unidades, é tão exclusivo que vai numa embalagem em lata ilustrada pela artista Fosca World. Nota: 10

Panetone Trufado, da Chocolate Lugano (576g, 119,90 reais, @chocolatelugano.rj) – Fundada em Gramado (RS) em 1976, a fábrica de chocolates não para de surpreender. Para este natal, apresenta o produto com massa de fermentação natural com gotas de chocolate ao leite, recheio trufado e coberto com mais chocolate ao leite. A combinação massa-recheio, e suas proporções sem exageros, é perfeita. Além da embalagem em caixa, ideal para presentes ou surpresas na hora da ceia. “A Lugano trabalha com 36% de cacau na sua receita, o que é praticamente o dobro do que a média nacional utiliza. Esse é o grande diferencial”, diz o CEO Augusto Luz. NOTA: 10

Chocotone de chocolate belga com caramelo flor de sal, da Pain Perdu Boulangerie (100g, 49 reais, @painperdu.rj) – A padaria carioca com a alma francesa, Pain Perdu Boulangerie, localizada na Barra da Tijuca, criou para a temporada natalina seus mini-panetones, uma ideia criativa para lanches natalinos rápidos. Nesta versão, o delicioso chocolate belga tem um contraste interessante com o uso do caramelo flor de sal. Eles são feitos com massa de brioche, super leve à base de levain. NOTA: 9,9

Panetone de chocolate meio amargo com laranja glaceada e cobertura de castanhas, do Braz (800g, 119 reais, @brazpizzaria) – Receita clássica de fermentação natural do mestre em panificação Rafaelle Mostaccioli, as gotas de chocolate meio amargo contrastam com o toque cítrico alaranjado. Vem numa linda lata, ideal para presentear, que conserva o produto por meses. Este produto da famosa pizzaria Braz, presente no Rio e em São Paulo, é um dos melhores disponíveis no mercado. Nota: 9,9.

Borsari, do Zona Sul (750g, 73 reais, @zonasulsupermercado) – É um panetone italiano clássico, com massa firme e frutas cristalizadas. Há um gosto de produto artesanal, que merece ser apreciado com calma, para sentir a qualidade dos ingredientes selecionados. Vem numa embalagem totalmente fechada, sem exibir muito do que se trata o produto, conservando-o por mais tempo. NOTA: 9,8

Panetone de Chocolate, da Grâu Artesanal (800g, 76 reais, @grauartesanal) – O processo de longa fermentação traz aromas especiais aos panetones do casal Sergio Balaj e Elaine Condor, todos 100% artesanais. Nesta primeira opção avaliada, as gotas de chocolate nobre 50% dão o toque especial a uma massa um tanto seca, porém bem próxima à receita do panetone italiano clássico. É saboroso e ideal para ser acompanhado por um bom café amargo. NOTA: 9,7

Chocottone Fluff, da DarkCoffee (1kg, 95 reais, @darkcoffeerio) – Traz uma excelente combinação de massa de chocotone com recheio de ganache de chocolate meio amargo. A cobertura de marshmallow é o toque criativo e diferenciado do produto, em relação aos seus concorrentes. A massa é um tanto seca. Bem apresentado, parece mais um bolo. Ainda assim, lindo para decorar a mesa natalina. Nota: 9,7

Panetone de frutas cristalizadas com goiabada cremosa, da Pain Perdu Boulangerie (100g, 49 reais, @ painperdu.rj) – Outra versão dos mini-panetones da padaria carioca com jeitinho francês, este produto tem a cremosidade do recheio adocicado reforçada pelas frutas cristalizadas de sua massa. Porém, mais doce do que o normal e massa mais seca que o da versão com chocolate belga. NOTA: 9,6

Panetone de frutas cristalizadas e chocotone com recheio de chocolate, da Cozinha Crunch (500g, 82 e 92 reais, respectivamente; @cozinhacrunch) – Com fermentação natural e Ingredientes criados especialmente pelo chef Marcelo Horta, os panetones da Cozinha Crunch foram desenvolvidos após anos de testes e estudos. Veganos, sem glúten e sem leite, são produtos aptos a celíacos e a aplv (alergia ao leite de vaca). A opção sem açúcar também pode ser feita por encomenda. Os panetones respeitam as técnicas dos tradicionais pães italianos, mas numa versão inclusiva, o que também nos chama a atenção nesta avaliação. Nota: 9,6 (ambos)

Panetone Trufado, da Grâu Artesanal (900g, 106 reais, @grauartesanal) – Outra versão exclusiva da Grâu Artesanal, este produto é recheado com creme de chocolate nobre meio amargo, finalizado com ganache de chocolate e nibs de cacau. Pelo excesso de ganache que o encobre, porém, a massa quase não brilha como produto final. Mas se ressalta o frescor do produto, que se mantém por dias, como se tivesse acabado de ficar pronto. NOTA: 9,5

