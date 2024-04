Os famosos que tomaram partido entre Elon Musk e Alexandre de Moraes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Elon Musk, dono da rede social X, fez uma série de ataques ao ministro do STF Alexandre de Moraes nos últimos dias. Em uma das publicações, por exemplo, o bilionário chamou Moraes de “ditador brutal” e disse que o ministro tem o presidente Lula “na coleira”. Musk também ameaçou reativar perfis de usuários bloqueados pela Justiça. A confusão fez com que algumas celebridades se pronunciassem nas redes sociais, contra ou a favor do empresário. O ator norte-americano Rob Schneider saiu em defesa do dono do X, e afirmou que o Brasil está sendo submetido a “uma ditadura socialista”. No Brasil, José de Abreu, crítico de Musk, fez uma série de publicações sobre o assunto. “Plano de Elon Musk é fragilizar instituições do Brasil e permitir autoritarismo”, diz um dos posts do ator.

O empresário Felipe Neto também se pronunciou contra as falas de Musk. “Gente, vocês têm noção que a turminha musketeira está realmente achando que o cara vai “mudar o Brasil”? Os caras já tão falando em Bolsonaro 2026, prisão do Alexandre, fechamento do STF. O Twitter virou um enorme show de stand up, mas de galera com camisa de força”, escreveu no X. Já os defensores brasileiros do bilionário, fora políticos como Nikolas Ferreira (PL), preferiam não se pronunciar. Pelo menos, até o momento.