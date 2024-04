Debate sobre Elon Musk gera briga na Câmara dos Deputados

Giro VEJA - terça, 9 de abril

Musk sobe o tom contra Moraes, e Lula dispara indireta

Sem citar Elon Musk, o presidente Lula afirmou nesta terça-feira que tem "bilionário fazendo foguete" para buscar locais habitáveis fora do planeta Terra, mas que ele vai ter que "aprender a viver aqui" e "usar muito do dinheiro dele para ajudar a preservar o meio ambiente e melhorar a vida das pessoas". O dono do X e da SpaceX, empresa de transporte espacial, está no centro de um debate com o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes sobre decisões de bloquear perfis da extrema direita que atentam contra a democracia. Veja mais no Giro VEJA.