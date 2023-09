Os famosos que mais chamaram atenção na estreia do The Town

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O segundo final de semana do The Town acontece em São Paulo nos dias 7, 9 e 10 de setembro. Post Malone, Demi Lovato e Iggy Azalea se apresentaram no primeiro dia de evento, que foi marcado com chuvas. No segundo dia, Bruno Mars, Bebe Rexha e Alok subiram no palco principal, com destaque para a cantora Luísa Sonza, que fez um show com músicas inéditas do novo álbum – Escândalo íntimo. Nomes como Sabrina Sato, Cauã Reymond, Diogo Nogueira, Paolla Oliveira, Sasha Meneghel, Thiaguinho, Jade Picon, Pedro Scooby, Caio Castro, Cleo, Gabriel Medina e Rodrigo Faro prestigiaram o festival.

