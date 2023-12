Os famosos que ‘lucraram’ com vinda de Beyoncé ao Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Beyoncé chegou ao Brasil no dia 21 de dezembro. A artista apareceu de surpresa no evento que divulgou o filme de sua turnê, Renaissance: A Film By Beyoncé, e teria voltado para os Estados Unidos logo após a festa. Porém, uma publicação de Vanessa da Mata nas redes sociais apontou que ela estaria no país até o dia 23 de dezembro, dois dias após a suposta volta para casa. A brasileira afirmou que a cantora norte-americana teria sido atendida por sua massagista, Aiane Nascimento. “Dizem que a gente está a cinco mãos de todo mundo. Eu tô só a uma mão de dona Beyoncé. Ela fez massagem ontem em Beyoncé e em mim hoje. E ontem em mim também, porque eu estou com a coluna ruim. Viu que coisa privilegiada? Incrível!”, declarou Vanessa que se sentiu no ‘lucro’ pela proximidade com a estrela. Além dela, outros artistas tiveram a chance de ter um momento com a Queen Bey. Ludmilla correu para chegar a Salvador e lá conheceu Beyoncé pessoalmente, com direito a foto e comemoração nas redes sociais.

Após a divulgação dos cliques, outros famosos brincaram que também ‘encontraram’ com ela nas redes sociais. Nomes como Adriane Galisteu, Naldo Benny, Flávia Alessandra e Gkay substituíram Lud na foto por registros deles, o que não agradou muito a brasileira. Como resultado da passagem surpresa, tiveram também críticas, como Pitty que declarou ser um “mal momento para caridade”.