Os efeitos do calor na Marquês de Sapucaí

No segundo dia de desfiles do Grupo Especial, segue em escala crescente o volume de atendimentos médicos na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Na primeira noite, 550 pessoas foram atendidas, 46 delas removidas para unidades de emergência. A Secretaria Municipal de Saúde mantém no sambódromo um total de 32 leitos, dez deles de hidratação e 16 ambulâncias com UTI. Até o começo deste segundo dia a média está 10% maior do que no ano passado.

