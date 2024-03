Os dois únicos atores do Oscar 2024 na lista dos dez mais bem pagos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Apesar do sucesso de Barbie e Oppenheimer, Margot Robbie e Cillian Murphy não estão no topo dos atores mais bem pagos em 2023. Ainda assim são os únicos que figuram na seleta relação e que tiveram seus trabalhos indicados a Melhor Filme em 2024. Segundo a lista da Forbes, as 10 estrelas mais bem pagas do ano passado receberam, no total, mais de 2 bilhões de dólares (quase 10 bilhões de reais) por seus trabalhos. Em um primeiro lugar surpreendente está Adam Sandler, que faturou 360 milhões de reais, devido a quantidade astronômica de tempo que muitas pessoas passaram assistindo aos seus filmes na Netflix. Segue a lista completa: