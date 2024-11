Os dezessete chefs brasileiros na lista 100 melhores do mundo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A oitava edição da lista de melhores chefs do mundo, The Best Chef Awards 2024, inclui dezessete chefs brasileiros. Os nomes foram divulgados nesta quarta-feira, 6, durante a premiação que aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A premiação elegeu os três melhores do mundo — Rasmus Munk, do restaurante Alchemist, em Copenhague, na Dinamarca; Albert Adrià, do Enigma, em Barcelona, na Espanha; e Eric Vildgaard, do Jordnær, em Gentofte, também na Dinamarca — e premiou mais de 500 profissionais da gastronomia, em um novo formato de classificação.

Nesta edição, a lista foi feita pela pontuação dos chefs com base em um sistema de facas. Quanto maior o número de facas dado ao profissional, maior sua pontuação. Os brasileiros Alex Atala, 56 anos, que comanda o restaurante D.O.M, em São Paulo, e Manu Buffara, 41, do Manu, em Curitiba, Paraná, atingiram 80% ou mais da pontuação máxima e ficaram com três facas, o que indica culinária de alto nível.

Sete chefs brasileiros atingiram 40% ou mais, indicando nível mundial. São eles: Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, do restaurante Origem, Salvador; Ivan Ralston, do Tuju, São Paulo; Janaína Torres, do bar da Dona Onça, São Paulo; Jefferson Rueda, de A Casa do Porco, São Paulo; e Rafa Costa e Silva, do Lasai, Rio de Janeiro.

Por fim, oito chefs brasileiros ficaram com a classificação de uma faca, alcançando 20% ou mais, o que significa excelente habilidade culinária. São eles: Dante e Kafe Bassi, do restaurante Manga, em Salvador; Felipe Bronze, do Oro, Rio de Janeiro; Geronimo Athuel, do OCYÁ Leblon, no Rio; Helena Rizzo, do Maní Manioca, em São Paulo; Kazuo Harada, do Kazuo, São Paulo; Luiz Filipe Souza, do Evvai, São Paulo; e Tássia Magalhães, do Nelita, também em São Paulo.