Sharon Stone sem maquiagem, Jennifer Lawrence grávida, Fernanda Torres de Dior… o red carpet pré-Oscar

A nata de Hollywood se reuniu no domingo 17, para a entrega das estatuetas do Governors Awards, evento de celebração pré-Oscar que concede estatuetas “honorárias” aos profissionais que tiveram “contribuições excepcionais para o estado das artes e ciências cinematográficas” – ou seja, personalidades da indústria que buscam indicações ao Oscar no ano seguinte.

De qualquer forma, serve como um termômetro, não só para a mais relevante premiação do cinema mundial, mas para o que vem por aí nos próximos e aguardados tapetes vermelhos. Nesta primeira parada, o preto continua em alta, com quase todas as estrelas apostando na cor, de Nicole Kidman a Fernanda Torres.

Outra tendência que deve perdurar é o vintage. Lilly-Rose Depp e Lupita Nyong’o invadiram o acervo da Chanel, enquanto Angelina Jolie inovou ao aparecer com um vestido “sem etiqueta”, da Kit Vintage.

A novidade vem pelos looks personalizados, como o Bottega Veneta de Jennifer Lawrence, marcando sua barriguinha de grávida e muitas plumas, como do Louis Vuitton de Saoirse Ronan e no Valentino de Elle Fanning.

Algumas estrelas também surpreenderam além da moda. Sharon Stone, por exemplo, apareceu praticamente sem maquiagem no tapete vermelho, algo que normalmente é uma marca registrada de Tilda Swinton, que dessa vez, surgiu com um belo batom vermelho. Demi Moore também chamou a atenção com as pernas de fora em um modelo assimétrico da Givenchy.

Veja os looks do Governors Awards 2024:

Acompanhada do filho Knox Jolie-Pitt, Angelina Jolie surpreendeu ao escolher um vestido “sem etiqueta”, da Kit Vintage

