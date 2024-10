Eleita melhor chef do mundo, Janaína Torres revela machismo na cozinha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Eleita a melhor chef mulher do mundo em 2024 pela lista The World’s 50 Best Restaurants, Janaina Torres, 49 anos, revelou, em entrevista ao novo programa da Veja Cozinha do Lorençato, disponível na plataforma VEJA+, que sofreu machismo após se separar de Jefferson Rueda, 47, seu sócio nos empreendimentos A Casa do Porco, Bar da Dona Onça, Hot Pork e Sorveteria do Centro, em São Paulo. “Senti o machismo quando me separei do Jefferson, porque ele sempre acabou sendo um homem escudo, e eu não percebia que esse machismo existia. Até porque sempre trabalhei muito, e a gente sempre colocou ele na frente e por opção minha. Ele não tem nenhuma culpa, optei por ficar mais nos bastidores e ele ser o nosso grande talento”, contou Janaina a Arnaldo Lorençato, editor-executivo de Veja São Paulo Comer & Beber.

Segundo seu relato, ela já estava no comando de A Casa do Porco há algum tempo, mas recebeu críticas quando decidiu divulgar que havia se separado. “Quando apareci na cozinha sozinha, na linha de frente, ouvi de muitas pessoas que A Casa do Porco não existiria mais, mesmo ele sendo sócio”, disse, lembrando que o negócio ganhou o prêmio de 7º melhor restaurante do mundo com o menu das mulheres. “Para o homem é muito difícil trabalhar para uma mulher forte que não seja mais a sua esposa. Eu ouvia muito que não era cozinheira, ele que era. E foi muito duro para mim”.

Questionada sobre a relação com o ex-marido como parceiro de negócios, a cozinheira desabafou que não é fácil. “Uma coisa é você trabalhar com o seu marido, pai dos seus filhos. Outra é trabalhar com uma pessoa que acabou se desvinculando de você. Uma coisa é ter um sócio amigo que você conhece e vai trabalhar, mas nós dormimos 20 anos juntos, é muito difícil, muito por conta do machismo que existe”. Assista ao programa completo AQUI.