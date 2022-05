Os detalhes da série que acompanha a intimidade de Gilberto Gil e família

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ainda falta cerca de um mês para a estreia da série “Em Casa com Os Gil”, mais precisamente dia 24 de junho, na Amazon Prime Video. Mas os fãs da família seguem ávidos por curiosidades.

Já se sabe que Gilberto Gil liberou todos da família para estar presentes – filhos, netos, bisnetos e agregados vão participar. O cenário principal é a ampla casa da família, no interior do Rio de Janeiro. As cenas vão mostrar a preparação do cantor e dos músicos para a turnê pela Europa, marcada para este ano – da escolha das músicas do repertório ao clima de bastidores nos ensaios, que quase nunca chegam ao público.

A produção terá cinco episódios. Não vai faltar música, além de reuniões descontraídas em família, almoços de final de semana, debates de assuntos aleatórios e momentos mais íntimos com os filhos e netos do cantor. Um dos temas será justamente a formação diversa da família Gil, que representa a multiplicidade do que é o país.