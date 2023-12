Os desafios de uma mulher na profissão de sommelier de saquê

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Brasileira de descendência oriental, Brenda Harumi Shinno, mais conhecida como Haru Shinno, é uma das raras sommeliers de saquê no Rio de Janeiro, trabalhando no recém-inaugurado Yujo, restaurante japonês na Barra da Tijuca. Sua trajetória profissional teve início quando ainda residia no Japão, participando de um restaurante de pequeno porte da família. Cursou Conhecimentos de Produção e Cultura dos saquês no Kampai Nihon e Conhecimento da Cultura Gastronômica no Bunka To Ryōri, referências no assunto em seu país de origem. Após mudança definitiva ao Brasil, iniciou profissionalmente sua bagagem na área em Paraty, no sul-fluminense. Coleciona atuações como garçonete, gerente, maître, chef de cozinha, sommelier de saquê com destacada experiência em restaurantes renomados.

“Não tinha o intuito de ser a sommelier de saquê. Quando fui convidada a trabalhar no Copacabana Palace como garçonete no restaurante Mee (pan-asiático), conheci Regiane Kawano, sommelier de saquê que também tinha descendência japonesa. Como ela fazia uns treinamentos, comecei a mostrar interesse. Com isso, resolveu me treinar para ser sua sucessora. Me encantei com as aulas e fui adquirindo mais conhecimento. Peguei amor pelos saquês, fui me apaixonando pela profissão”, diz.

Simpática e sempre de sorriso aberto, Haru fala à coluna sobre os desafios da profissão. “É levar conhecimento aos clientes, o saquê ainda é desconhecido do público carioca. Consigo vender um saquê de olhos fechados e isso já me causou problemas, por estar numa área voltada para homens, de superiores me verem em destaque e não gostarem, se sentirem ameaçados em seus empregos. Infelizmente, ainda há muito machismo na profissão de sommelier. É outro desafio a ser enfrentado”, continua ela, sobre a profissão recentemente reconhecida pelo Ministério do Trabalho.

Serviço: Yujo (Rua Aléssio Venturi, s/n – Barra da Tijuca – Rio). De terça à quinta, das 18h às 23h; sexta, das 18h às 00h; sábado, das 12h às 00h; e aos domingos, das 12h às 22h.

