Os bastidores do filme que conta a vida de Whitney Houston

As gravações da película que vai remontar a trajetória de Whitney Houston, da glória à trágica morte numa banheira de hotel em Beverly Hills, em 2012, começaram, e as primeiras cenas já caíram na rede. Nelas, a ascendente atriz britânica Naomi Ackie, 29 anos, conhecida por sua participação na saga Star Wars, coloca o rosto e o vozeirão que lembram os de Whitney para protagonizar cenas como a que a cantora dá um pulo na marina de Los Angeles, onde flutua seu milionário iate, ou embarca em seu Porsche. E dá-lhe figurino anos 1980, com muito meião e tênis All Star. Isso tudo nos tempos de cofres cheios, antes das dívidas e da depressão que consumia a sofrida cantora.

Publicado em VEJA de 24 de agosto de 2022, edição nº 2803