Os bastidores da curiosa reunião de cantores para celebrar o Rock in Rio

Guardado como o grande segredo do Rock in Rio para a próxima edição, que completa 40 anos em 2024, Roberto Medina e sua filha Roberta reuniram a imprensa e convidados na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, no Rio, para anunciar o “Dia Brasil” e as novas atrações do festival. Horas antes, na manhã desta segunda-feira, 29, Chitãozinho e Xororó foram divulgados como a primeira dupla sertaneja a se apresentar no evento, marcado pela música pop. A coluna GENTE esteve na ocasião.

No palco, foram chamados vários dos artistas que estarão neste dia de “celebração” da música brasileira, no dia 21 de setembro. Iza, gravidíssima, segurava a barriga. Daniela Mercury, de look todo rosa, era tietada de perto pela mulher, Malu Verçosa, que se manteve no palco após a apresentação musical de todo o grupo. Ministra da Cultura, Margareth Menezzes ficou ao lado de Daniela quase o tempo todo. Ludmilla preferiu ficar bem longe de Marvvila, de quem é desafeto há tempos. Ivete Sangalo parecia não ter gravado a letra, optou por ficar no fundo do palco junto com Maria Rita, de look duvidoso. MC Daniel era o mais empolgado com o encontrão, tentando registrar tudo com seu celular. Aliás, foi o mais educado, ao ajudar Alcione a se levantar da cadeira e levá-la à beira do palco para as fotos. Já Luisa Sonza fugiu das entrevistas.

Todos eles chegaram cedo ao local para gravar o clipe musical que celebra as quatro décadas de festival – no melhor estilo We are the world. Alguns já estava doidos para ir embora. Tanto que acabou a coletiva e vários nem ficaram para a conversa com os convidados. Com toda essa quantidade de artistas, o desafio foi montar a programação do festival sem desmerecer algum dos nomes e criar conflitos de gêneros musicais. Cada um se apresentará num show de cerca de uma hora e meia de duração em homenagem ao seu ritmo, incluindo as participações especiais. “Cada artista vai fazer três ou quatro músicas do seu repertório em uma grande homenagem à música brasileira. Tudo ao mesmo tempo”, adiantou o diretor artístico Zé Ricardo, responsável pela missão.

Em meio a todos os cantores, um em especial atraiu mais os holofotes e a imprensa, ávida por sua expectativa pela estreia no evento. Era Xororó, novato na festa do pop rock. “O Zé [Ricardo] me ligou, eu estava na fazenda descansando e disseram que tinha um amigo me ligando. Quando ele fez o convite, eu falei: ‘Zé, tá ok da minha parte, mas com certeza o Chitão vai cair das pernas’. Ele falava ‘o Rock in Rio é demais, mas pra mim tem um pequeno defeito que é não ter música sertaneja’”, disse.

Roberta Medina explicou a ideia de se ter um dia genuinamente brasileiro. “A chegada do ‘Dia Brasil’ era mesmo pra ser um choque, um marco pra gente ter uma celebração à altura dessa história linda de 40 anos que foi construída com a população brasileira, apoiada lá em 1985 pelos músicos brasileiros”. Abaixo registro dos bastidores e o line up completo do que vem pela frente.

Confira o line-up do “Dia Brasi”:

Para sempre rock – Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino, Toni Garrido

Para sempre sertanejo – Chitãozinho & Xororó, Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Luan Santana e Simone Mendes

Para semore MPB – Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Margareth Menezes e Ney Matogrosso

Para sempre trap – Cabelinho, Felipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP e Veigh

Para sempre pop – Duda Beat, Glória Groove, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza e Lulu Santos

Para sempre samba – Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande de Pilares

Para sempre rap – Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2 e Rael

Para sempre bossa nova – Bossacucanova (participação de Cris Delano), Leila Pinheiro, Roberta Menescaç e Wanda Sá

Para sempre soul – Banda Black Rio, Claudio Zoli e Hyldon

Para sempre funk – Livinho, MC Don Juan, MC Dricka, MC Hariel, MC IG e MC PH

Para sempre jazz – Léo Gandelman, Jonathan Ferr, Antônio Adolfo e Joabe Reis

Para sempre música clássica – Nathan Amaral, Orquestra Jovem da Sinfônica Brasileira

Para sempre baile de favela – Buchecha, Cidinho e Doca, Funk Orquestra, MC Carol, MC Kevin o Chris e Tati Quebra Barraco

Para sempre eletrônica – Mochakk, Beltran x Classmatic, Eli Iwasa x Ratier, Maz x Antdot