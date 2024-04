Rock in Rio surpreende com anúncio de sertanejos para próxima edição

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Abriu a porteira! Chitãozinho & Xororó foram confirmados como atração do próximo Rock in Rio, marcado para setembro. Haverá participação ainda de Ana Castela, Simone Mendes e Luan Santana no show da dupla, conforme confirmado por uma fonte à coluna GENTE. Ter sertanejos entre as atrações principais já era uma demanda cobrada por parte do público há tempos. Presidente do evento, Roberto Medina, enfim, cedeu aos apelos de quem não se via representado por lá. Resta saber o que os roqueiros acharão dessa “inclusão” de noite country na programação.