ONG pelos direitos LGBTQIA+ repudia fala de Edir Macedo

O grupo Mães Pela Diversidade, uma ONG formada por mães e pais de pessoas LGBTQIA+, publicou uma nota de repúdio nas redes sociais nesta segunda-feira, 26, contra o discurso do bispo Edir Macedo, feito na véspera de Natal, na TV Record. A fala do líder religioso da Igreja Universal do Reino de Deus, compara quem não é heterossexual com criminosos. “Ninguém nasce ladrão, ninguém nasce bandido, ninguém nasce homossexual ou lésbica”, afirmou Macedo. Em resposta, a Aliança Nacional LGBT+ e a ABRAFAH (Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas) protocolaram uma notícia-crime contra o pastor no Ministério Público.

Leia a nota completa do grupo Mães pela Diversidade:

“Repudiamos veementemente a fala do pastor Edir Macedo que, na véspera de Natal, proferiu um discurso de ódio contra as pessoas LGBTQIA+. Em discurso, o pastor disse que ‘Ninguém nasce mau. Ninguém nasce ladrão, ninguém nasce bandido, ninguém nasce homossexual ou lésbica… Ninguém nasce mau, todo mundo nasce perfeito com a sua inocência, porém, o mundo faz das pessoas aquilo que elas são quando elas aderem ao mundo’. O discurso de ódio é apenas um passo para a violência contra a população LGBTQIA+ e a LGBTfobia é crime! Nossas famílias são diversas e nossos filhos, filhas e filhes existem, resistem e não devem ser alvo da intolerância e do preconceito. Entidades jurídicas já se mobilizaram e esperamos que Edir Macedo seja responsabilizado por seu pronunciamento”.