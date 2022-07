O único momento que Lula e Bolsonaro estão do mesmo lado da torcida

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Que Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) seguem em lados extremamente opostos, isso não se discute. Mas há um aspecto em que eles gritam, torcem e sofrem do mesmo lado. Quando essa proeza seria possível? Só com o milagre do futebol. No Rio, o corinthiano Lula revelou torcer pelo Vasco. Já o palmeirense Bolsonaro também diz que é torcedor do mesmo time. De olho no eleitorado masculino, o presidente Bolsonaro se esforça para ‘jogar nas onze’. Só no Rio já vestiu a camisa do Flamengo, Fluminense, Botafogo e até do apagado América-RJ. Já a torcida do Vasco sempre ergue uma bandeira com o rosto de Lula nos jogos.

A propósito: Recentemente o vascaíno Flávio Bolsonaro se envolveu na disputa para obrigar a dupla Fla-Flu, concessionária do Maracanã, a ceder o estádio para o Vasco jogar pela série B do Brasileirão. A torcida agradece, mas a bandeira levantada se mantém firme para outro candidato.

Tem político que esconde para que time torce. Sou Corinthians, Cruzeiro em Minas e no Rio de Janeiro eu sou torcedor do Vasco da Gama, por causa do Bellini e do time de 1957. — Lula (@LulaOficial) July 6, 2022