O trabalho de Manoel Soares agora fora da TV Globo

Fora da TV Globo desde sexta-feira, 30, Manoel Soares vai se dedicar nos próximos meses ao terceiro setor. Em paralelo à função de apresentador do Encontro, da TV Globo, e do Papo de Segunda, no GNT, ele já trabalhava com outros integrantes da Central Única das Favelas (CUFA), com discussões voltadas principalmente para o combate às drogas. A ONG, originalmente fundada em 1999 por jovens negros da favela Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, hoje está presente em todos os estados brasileiros e em outros 15 países.

“Se tem uma coisa que eu amo fazer é partilhar vivências. Hoje tive a oportunidade de bater um papo maravilhoso com mais de 100 jovens de todo o Brasil que fazem parte da escola e ONG social Programadores do Amanhã, que forma em tecnologia meninos e meninas negras. Foi uma conversa franca, porém cheia de entusiasmo e esperança no futuro. Que honra e que projeto lindo”, disse ele, há dois meses, numa das ações de diálogo com outras ONGs espalhadas pelo país. O jornalista, inclusive, já atualizou a descrição da sua biografia no instagram. Agora, sem a palavra “apresentador”, Manoel se apresenta como “pai, escritor e ativista social”.

