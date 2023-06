Globo escolhe parceira de Patrícia Poeta e irrita equipe do ‘Encontro’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dos nomes mais cogitados para assumir o Encontro, desde que Fátima Bernardes pediu para sair da atração matinal da TV Globo, Maria Beltrão não foi chamada para ocupar a vaga com as férias de Patricia Poeta – nem mesmo com a saída anunciada de Manoel Soares. Maria continuará no É de casa, aos sábados pela manhã, ao contrário do que torcia a equipe de produção do Encontro. Seu fã-clube é grande por lá.

A direção optou por colocar Tati Machado, repórter de celebridades e comentarista de BBB, no lugar de Poeta. Vale lembrar que a substituta “oficial” era Ana Furtado, que não teve seu contrato renovado no ano passado. Tati se esforça no carisma, mas está longe de ter estofo para segurar um programa ao vivo. Principalmente no que se refere a assuntos mais espinhosos e que precisam de agilidade para serem conduzidos. Internamente, a coluna soube que há quem torça para que essa decisão seja revertida a tempo. A propósito: há também quem ande comemorando pelos corredores da emissora o anúncio pela saída de Manoel Soares. “Menos um problema”, dizem por lá. Xii…

