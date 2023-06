TV Globo muda planos e tira Manoel Soares do ar; entenda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Manoel Soares deixou a TV Globo, nesta sexta-feira, 30, como informou a emissora por meio de nota para a imprensa. A expectativa, depois de sair do Encontro, seria que ele seguisse no Papo de Segunda do GNT, porém o apresentador foi desligado de todas as atrações.

“O apresentador Manoel Soares, dos programas ‘Encontro com Patrícia Poeta’ da TV Globo e do ‘Papo de Segunda’ do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira. Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do ‘Encontro’, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa ‘Papo de Segunda’ do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro”, diz a nota.

Nas redes sociais, Manoel comentou que não sente mágoas de ninguém e que agora poderá ter mais tempo com os filhos. “Amigos, gostaria de dividir com vocês que hoje encerramos um capítulo na minha história profissional. Estou saindo da TV Globo depois de seis anos, foi um tempo de aprendizados e alegrias”, escreveu em um trecho.

