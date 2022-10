O surto de Tom Brady em meio à crise no casamento com Gisele Bündchen

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 17 out 2022, 15h45 - Publicado em 17 out 2022, 16h00

Por giovanna.fraguito , Valmir Moratelli Atualizado em 17 out 2022, 15h45 - Publicado em 17 out 2022, 16h00

O jogador de futebol americano Tom Brady, 45 anos, surtou com seus colegas do Tampa Bay Buccaneers, em derrota para o Pittsburgh Steelers. O registro da bronca em vídeo ocorreu no domingo, 16, no intervalo da partida, quando sua equipe perdia por 10 a 6. “Vocês são muito melhores do que essa p***a que estão jogando”, disse Brady com raiva para os companheiros de equipe. Depois ele continua em outros palavrões.

Enquanto isso… a modelo brasileira Gisele Bündchen, 42 , foi vista sem aliança de casamento em público com os filhos Benjamin, 12 , e Vivian, 9 , há alguns dias. Também existem especulações de que os advogados do casal estão acertando os detalhes da divisão do patrimônio. Mas até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre o fim do casamento. O “humor” de Brady tem lá seus motivos de não estar nos melhores dias.