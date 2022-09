O motivo da crise no casamento de Gisele Bündchen

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Simplesinha até não poder mais, de jeans, camiseta branca, tênis e boné, Gisele Bündchen, 42 anos, passou uma manhã batendo perna e fazendo compras em Nova York com a filha Vivian, sinal de que voltou da Costa Rica, para onde tinha partido — sozinha — no começo do mês. A viagem foi mais um indício de problemas no casamento: Gisele não teria engolido o fato de Tom Brady, 45, haver anunciado sua aposentadoria em fevereiro e voltado atrás em março. “É um esporte muito violento e eu e meus filhos gostaríamos que ele estivesse mais presente”, disse ela em entrevista recente. Segundo os sempre presentes e sempre linguarudos “amigos próximos”, Gisele voltou, sim, para a Flórida, mas não para casa. Do passeio em Nova York, duas observações: 1) ela não usa bolsa e 2) Vivian, aos 9 anos, está batendo no ombro da mãe, de 1,80 metro.

Publicado em VEJA de 28 de setembro de 2022, edição nº 2808