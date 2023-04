O surpreendente nome demitido da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Entre os cortes de funcionários anunciados na terça-feira, 4, que pegaram muitos desprevenidos, o que mais chamou atenção internamente foi o de Marcelo Moreira, 54 anos, que desde 2019 ocupava o cargo de diretor de jornalismo da Globo Minas, com sede em Belo Horizonte. Marcelo saiu do Rio com a missão de dar uma cara mais “mineira” à programação do canal e garantir recuperação da audiência local. Foi ele o responsável por deixar o Bom Dia Minas mais dinâmico, com pautas relevantes durante a semana e divertidas aos finais de semana, e quem criou o Rolê nas Gerais.

Antes de se mudar para BH, Marcelo foi editor-chefe do RJ1, que recuperou a liderança ao concorrer com o popularesco Balanço Geral, da TV Record Rio. O mais surpreendente é que Marcelo não terá substituto. Segundo fontes internas ouvidas pela coluna, a Globo Minas receberá ordem diretamente da sede, no Rio de Janeiro, perdendo qualquer autonomia. Um dos motivos é que jornalistas da afiliada se rebelaram durante a transmissão do carnaval de Minas, contestando a participação na cobertura dos blocos de rua para o especial Glô na Rua, sobre o carnaval em vários pontos do país. Afiliadas do nordeste devem sofrer cortes na direção nas próximas semanas e também podem passar a responder ao comando sediado no Rio.

Em 2009, Marcelo foi promovido a editor-chefe, estando à frente de coberturas como a que deu à Globo o Emmy Internacional na categoria Notícia com a tomada do Complexo do Alemão e da Vila Cruzeiro por militares e policiais, em 2010. Coordenou, no Rio de Janeiro, o núcleo de reportagens especiais responsável por organizar as coberturas do carnaval, eventos esportivos como a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016, o Rock in Rio, entre outros eventos.