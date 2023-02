O sucesso da irmã de Ingrid Guimarães fora da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sigrid Guimarães, 47 anos, é constantemente confundida com a irmã famosa, a atriz Ingrid Guimarães, 50. Sua atuação passa longe dos palcos. Graduada em administração pela PUC-Rio, tem MBA em finanças corporativas pelo IBMEC-RJ. Foi executiva da área corporativa da holding das Organizações Globo por 13 anos e sócia-fundadora da Íntegra Consultoria Financeira em 2006. Em 2008 fundou a Alocc Gestão Patrimonial, que atualmente atende cerca de 400 famílias, principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo. Com 10,5 bilhões de reais sob gestão, Sigrid está para os números bancários como a irmã está para os roteiros. “As pessoas ficam decepcionadas quando entram na reunião e veem que não é a Ingrid, sou eu!”, diverte-se ela quanto à impressionante semelhança física.

Sigrid nasceu em Goiânia (GO). Aos 8 anos se mudou para o Rio, onde mora até hoje. “Minha irmã brinca dizendo que não sabe explicar o que faço. Cuido da vida financeira das famílias, quase um serviço holístico, porque lido com a compreensão da estrutura familiar para pensar no planejamento patrimonial a longo prazo”, conta a gestora. “Organizei muito a vida dela. Ela foi ótima aluna, sempre praticou minhas dicas. Poupar é disputa entre o prazer imediato e a segurança do futuro. Eu ajudo a dar essa informação em números”, ensina.

A pedido da coluna, Sigrid lista três dicas preciosas para todos que queiram colocar suas finanças em dia, sem sustos com gastos além do normal. “A primeira dica é entender quanto se gasta. Cerca de 80% das pessoas acham que gastam menos do que a realidade. Entender o custo de vida é muito importante para se pensar quanto se pode economizar. A segunda dica é como diminuir o custo para ter capacidade de poupança e, assim, traçar metas futuras. Por fim, é necessário manter o planejamento revisado anualmente”, ensina.