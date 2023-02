O silêncio de Cássia Kis sobre tragédia dos ianomâmis

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enquanto vários artistas se manifestam sobre a barbárie acometida nas terras ianomâmis, no norte do país, há quem prefira se calar. Defensora de Bolsonaro (PL), Cássia Kis se nega a falar do assunto. Procurada pela coluna, dessa vez ela não respondeu nada do tema – nem enviou os habituais vídeos de fakenews como resposta. Outra que se mantém calada é a autora Gloria Perez, que, até o momento, não fez postagens a respeito do tema urgente e de debate necessário para se chegar aos verdadeiros culpados pela tragédia. Talvez seja melhor assim. Regina Duarte, ao quebrar o silêncio, duvidou das notícias e imagens da crueldade que assolou os povos indígenas nos últimos anos.