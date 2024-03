O significado dos looks de Kristen Stewart em turnê de novo filme

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mesmo com uma tendência sem calças predominante nas passarelas, bem como a moda de trajes temáticos nas estreias de filmes, feito por nomes como Margot Robbie e Zendaya, os looks de Kristen Stewart durante sua turnê de divulgação do filme Love Lies Bleeding se destacaram. A atriz e a estilista, Tara Swennen, pegaram temas centrais do filme e os traduziram nas roupas. O filme, ambientado em uma pequena cidade no Novo México dos anos 1980, apresenta Lou (Stewart), uma tímida gerente de academia que se apaixona perdidamente por Jackie (Katy O’Brian), uma ambiciosa fisiculturista em busca de seu sonho em Las Vegas. Segundo críticos, o longa é uma “desconstrução da hipermasculinidade cinematográfica”. Algo apresentado nos looks, que brincam com a transparência, muita pele descoberta, uso de mini saias, além da presença de elementos mais masculinos, como camisetas. As roupas são uma recusa em atender às expectativas de gênero – das meninas sempre delicadas em vestidos bonitos – e uma resposta à ideia de que pouca roupa é um convite. Algo sofisticado que ilustra emponderamento feminino.