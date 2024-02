O responsável por lotar restaurantes com celebridades do Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após realizar a assessoria de imprensa e relações públicas de quatro festas de Réveillon no Rio de Janeiro, Alan Victor, 29 anos, está pronto para entregar mais um Carnaval na Marquês de Sapucaí, juntamente com a equipe do Camarote Rio Praia, que recebe mais de 1.200 pessoas por noite. “Lembro quando tinha 17 anos e resolvi empreender, apesar de não ter condições. Achei uma empresa que produzia sacos de pães e neles vinham diversas propagandas, ali vi uma oportunidade bacana e trabalhei com isso por um ano”, recorda Alan, graduado em administração de empresas e técnico em contabilidade – mas é na comunicação e na produção de eventos que se destaca. Enquanto trabalhava em um projeto de mitigação socioambiental da Petrobras, o NEA-BC (Núcleo de Educação Ambiental da Bacia de Campos), ele criou no Instagram o perfil “Rio Fácil”, com dicas de gastronomia, hotelaria e eventos, que já conta com mais de 125 mil seguidores. Foi por causa da página que teve início sua carreira como RP e assessor de imprensa.

Atualmente é responsável por 30 marcas, com destaque para o réveillon do Hotel Pestana, na Praia de Copacabana; e o camarote, que está no seu sexto ano na Sapucaí – o que faz com que seu celular nesta época não pare de tocar. “É gente pedindo convite o tempo todo. A bateria já viciou, terei que trocar de aparelho com urgência”, lamenta, com humor. Mas é nos restaurantes que ele se destaca fora do ziriguidum. Sua lista é repleta de celebridades, convidadas a conhecer os espaços gourmets da cidade – de japonês chique a fast foods. Os nomes são os mais variados: Deborah Secco, Barbara Reis, Enzo Celulari, Giovanna Antonelli, Leona Cavalli, entre outros. “O maior diferencial do meu trabalho é que conheço todas as etapas. No início, não abria mão de fazer absolutamente nada para conhecer cada processo. Hoje em dia, conto com quatro pessoas na equipe, mas faço questão de participar das demandas. Preciso descentralizar mais, porém ainda é desafio desapegar de algumas etapas”, diz.