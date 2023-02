O relato emocionado de ator sobre namoro com Glória Maria

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ator Bernardo Langlott, 39 anos, teve um breve relacionamento com Gloria Maria – um dos raríssimos que a jornalista assumiu publicamente aos amigos. Em 2009, se conheceram num baile de carnaval no Rio. Ele com 25 e ela, apesar de não divulgar, tinha 59 anos. Trocaram telefones e floresceu uma amizade mais íntima. Em relato emocionado à coluna, Bernardo conta como era a relação com a apresentadora. Confira a seguir:

“Eu ia todo ano para uma festa chamada Magic Ball, um baile de carnaval do Copacabana Palace. Em um dos bailes, quando tinha 25 anos, Glória Maria estava lá. Foi muito doido, porque olhei para ela como um menino que olha aquela apresentadora do Fantástico, sabe? Tinha essa memória afetiva de vê-la todo domingo na televisão. E ela olhou muito para mim, aí quando eu vi a gente já estava trocando flerte. E ela como uma mulher de atitude, né? Sempre foi muito empoderada, à frente do seu tempo. Ela me chamou. Acho que eu não ia ter iniciativa de ir até ela. A gente conversou um pouco na festa, tinha muita imprensa. Mas trocamos telefone e ficamos de nos ver depois daquela festa. Logo depois do baile, ela viajou para o Marrocos. E ela falou: ‘Na volta, quero que a gente se veja’. Eu não acreditei muito, porque é aquela coisa né? Era um garoto! Quando ela desembarcou no Rio, me mandou uma mensagem: ‘Quero te ver’. E aí eu falei: ‘Bom, então realmente o negócio é sério, né?’.

Eu moro no Recreio, ela morava no Leblon. E a gente começou a se relacionar. Ela ainda não tinha as filhas. A gente fazia programas tipo ir ao cinema no (shopping) Fashion Mall e em restaurantes. Nosso primeiro encontro a sós foi no Sushi Leblon, na zona sul. Lembro como se fosse hoje, lembro que eu levei rosas vermelhas para ela. Sempre dava flores a ela. Glória foi uma pessoa muito especial na minha vida, me ensinou muita coisa. As conversas, as trocas ricas, ela era divertida e animada ao mesmo tempo. Não existe relacionamento perfeito, sempre haverá divergências. Mas me orgulho muito, porque ela me apresentou publicamente como seu namorado. A gente começou a sair e aí um belo dia, ela falou: ‘Hoje temos um aniversário para ir’. E aí quando a gente chegou lá, estavam o Bruno Astuto, Bruno Chateaubriand, gente da imprensa. E ela me apresentou publicamente como seu namorado. Foram poucos os homens que ela apresentou como namorados publicamente.

Como todo relacionamento tem início, meio e fim, o nosso teve um fim, a gente não ficou muito tempo juntos, mas foi tempo suficiente para virar notícia nacional, porque existia uma diferença de idade grande. Eu tinha 25 anos, na época não sei quantos anos ela tinha, porque havia já esse mistério com relação a idade dela. Fiquei com o estigma do ‘ex da Glória Maria’. Tanto que toda entrevista que eu dou, a mídia cita isso. Só que para mim é uma honra, uma grande honra!

Esse estigma ficou ainda mais forte em 2022, porque me assumi gay. ‘O ex da Glória Maria se assumiu gay’. Mandei entregar uma coroa de flores para ela ontem. É uma grande perda para o telejornalismo brasileiro, ela foi um ícone da televisão brasileira, uma grande perda para o país. Ontem foi um dia estranho para mim, um dia triste. Por mais que fosse uma pessoa que eu não tivesse mais contato, foi importante na minha vida, muito importante”.