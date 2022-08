O recado que a Globo quer passar ao repaginar paquitas negras e gordas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dançarinas vestidas como as famosas assistentes do Xou da Xuxa nos anos 1990 surgiram no palco do Criança Esperança, exibido ao vivo na noite desta segunda-feira, 15, na TV Globo. O número coreográfico acompanhou a apresentação de Gloria Groove, que homenageou Xuxa com o clássico Lua de Cristal. Dessa vez, ao invés de paquitas loiras e magérrimas, a emissora optou pela diversidade – incluindo negras e gordas (assista ao vídeo abaixo).

Leia também: As gafes cometidas por Paulo Vieira no ‘Criança Esperança’

A Globo foi acusada por décadas de dar as costas à miscigenação da sociedade brasileira, adotando um padrão de branquitude quase europeia em sua programação. Dessa vez, antenada com as discussões de inclusão e de diversidade que a audiência tem cobrado – e com razão, a presença de paquitas “diversas” mostrou que tudo pode e deve evoluir. “Basta acreditar”, como diz a música. Soma-se a isso a própria presença de Gloria no lugar de Xuxa, uma das grandes artistas drags do momento. Aos que cresceram assistindo à TV de três décadas atrás, foi quase como uma reparação histórica.