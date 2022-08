As gafes cometidas por Paulo Vieira no ‘Criança Esperança’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Paulo Vieira foi uma atração à parte no Criança Esperança, programa exibido ao vivo na noite desta segunda-feira, 15, na TV Globo, com finalidade de arrecadar verba para ações de educação pelo país. Nome em ascensão na emissora, o tocantinense foi o ponto alto do programa – repleto de música e algumas brincadeiras com artistas ao vivo. A seguir, quatro momentos em que Paulo mostrou que tem liberdade para falar o que bem lhe vem à cabeça, sem medo das críticas às suas divertidas gafes.

Durante uma prova com artistas como Regina Casé, Fernanda Torres e José Loretto, entre outros, Paulo tentou explicar a dinâmica recorrendo a uma atração da emissora concorrente, o SBT: “Esse jogo é tipo o ‘passa ou repassa’, não fala que não sabe e que nunca viu, que a gente sabe que todo mundo via”. Em outro momento, Paulo homenageou o grande nome do Criança Esperança em outras épocas, o humorista Renato Aragão, que não teve o contrato renovado com a Globo. “O que vem a sua cabeça assim que falam do Criança Esperança? Renato Aragão na mão do Cristo! Então melhor pensar na segunda coisa. Renato Aragão perguntando se no céu tem pão. É… melhor pensar na terceira coisa”, disse ele, em referência a marcantes momentos de Renato em edições antigas da atração. Num jogo de respostas sobre o que vem à cabeça assim que fala uma frase, Paulo tinha que responder “Três coisas que faz quando não tem criança em casa”. Certeiro, ele disse: “Eu vivo!”. Isso num programa que exalta justamente… a criançada! Pensa que acabou? Tais Araújo e Marcos Mion comandaram um jogo e deu empate para as duas equipes de aristas que disputavam no palco. Paulo se meteu, divertindo a todos com seu “jeitinho” peculiar: “Ah não! Eu odeio jogo que ninguém ganha, me irriiiita!”. Dira Paes falou pelo telefone para um doador de nome Franscico, que Paulo estava mandando um beijo para ele. “Não mandei não!”, ele respondeu.

