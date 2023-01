O recado franco e direto de Luciano Huck a Lula logo após a posse

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luciano Huck não deixou a posse de Lula passar em branco no Domingão. O apresentador de 51 anos abriu o programa da TV Globo deste domingo, 1º, falando sobre começar o ano com “oportunidade de reconciliar o país” e “juntar os cacos”. Ele ainda aproveitou para criticar o último governo e mandar um recado para o novo presidente.

“2023 começa diferente. Nós, brasileiros, viemos de uma sequência de anos muito difíceis, dolorosos. Dois anos de pandemia, com todas as suas consequências para a saúde, para economia e para o nosso bem-estar. Depois do ano eleitoral mais tenso desde a redemocratização, com a sociedade muito dividida, com constantes ameaças à nossa democracia, hoje a gente abre um novo ciclo. Com perspectivas diferentes, positivas, com a possibilidade de reconciliar o país, de juntar os cacos, que a gente volte a ser um país que um se reconheça no outro. Que a gente se reconheça quando se olhar no espelho e diga: ‘esse é o país que eu, que a gente acredita e gosta’”, disse o apresentador.

Por fim, o comunicador se dirigiu diretamente a Lula. “Como cidadão, quero desejar sucesso ao novo governo que tomou posse hoje. Que a gente volte a poder discutir os problemas do país, que são muitos, e que juntos a gente busque soluções”.