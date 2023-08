O recado de Preta Gil ao reunir ex-namorados na sua festa de 49 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Preta Gil completou 49 anos nesta terça-feira, 8, cheia de motivos para comemorar. Em meio ao tratamento contra um câncer e após expor a traição no seu casamento com Rodrigo Godoy, de quem se separou recentemente, a cantora reuniu amigos em um hostel localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro. Angélica, Luciano Huck, Gilberto Gil, Carolina Dieckmann, Lázaro Ramos, Taís Araújo, Ingrid Guimarães, Sheron Menezzes e Deborah Secco estavam entre os convidados. Mas quem chamou atenção mesmo foi o trio de ex-namorados de Preta: Marcos Palmeira, que a namorou na adolescência; Caio Blat, quem a namorou em 2000; e Otávio Müller, pai de seu filho Francisco Gil e com quem foi casada.

“Os médicos me liberaram para fazer a festa, eles falaram: ‘Faça festa, porque você está bem de saúde’. O emocional é um pouco mais difícil. Tenho altos e baixos no meio desse processo, mas faz parte. Mas comemorar, celebrar, receber tanto amor também é um processo de cura, como tantas coisas têm sido para mim, não só o tratamento e a medicina”, disse ela.

Siga