O recado de filha de Silvio Santos à Globo após SBT exibir desfile

Daniela Beyruti, “filha número 3” de Silvio Santos e presidente do SBT, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 19, para mandar um recado à TV Globo. A publicação aconteceu depois que a emissora carioca divulgou que não pretendia entrar com ação judicial contra o SBT por ter exibido, na noite de sábado, 17, o desfile do Carnaval 2001 da escola de samba Tradição, quando Silvio Santos foi o homenageado da agremiação. “Obrigada Amauri Soares e direção da TV Globo pelo carinho. Vocês conhecem nossa amada figura!! Achei super legal terem levado na esportiva. Foi uma homenagem linda que jamais sairá da nossa memória. Eu e o SBT agradecemos”, escreveu a executiva.

A ideia de exibir o desfile em homenagem a Silvio Santos em 2024 teria partido do próprio apresentador. A apresentação, na época, contou com nomes como Gugu Liberato, Hebe Camargo e Carla Perez, além do próprio Silvio no carro abre-alas. O SBT veiculou a íntegra do desfile, sem aviso prévio, com imagens da TV Globo depois de 23 anos.