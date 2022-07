O recado – curto e grosso – de Adele a Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Adele viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira, 1, durante show no Hyde Park, parque central de Londres, no Reino Unido. A cantora britânica gritou “fora Bolsonaro” no show, após um fã também gritar pela saída do presidente da República. Assista ao vídeo a seguir, feito por uma fã da cantora, o momento em que Adele manda o recado para o presidente:

Adele saying "Fora Bolsonaro", current president of Brazil in her show today at Hyde Park. #AdeleBST pic.twitter.com/KH0PLlysb7 — Adele Daily (@adeledailynet) July 1, 2022