O que Tatá Werneck coloca em risco ao atuar em ‘Terra e Paixão’

Ao topar fazer parte do elenco de Terra e Paixão, Tatá Werneck vive Anely, jovem que ganha a vida como stripper de lives em sites adultos, longe dos olhares da família. No quarto ao lado a irmã, a ótima Débora Falabella, apanha do marido, o igualmente ótimo Angelo Antonio. A personagem que interpreta na trama beira o previsível. A escalação de Tatá dá uma pausa na bem-sucedida carreira como apresentadora do Lady Night.

Algumas cenas, entretanto, são desconexas para o alívio cômico da novela. Por exemplo: logo após uma cena de violência no cômodo vizinho, Anely surge com chicotinho em punho performando em frente a um laptop. Perguntada pela coluna sobre as inspirações da personagem, Tatá disse que não precisou nem assistir a lives de conteúdo adulto: “Eu me sentiria meio dando um golpe. As pessoas estão ali de verdade, se expondo. Então eu não entrei em nenhuma”. Ela garante que cenas quentes estão por vir, “aquele negócio mostra ou não mostra”. Por se tratar de uma atriz de riso fácil quando se permite o improviso, ainda há apostas a se fazer no sucesso dessa personagem. O risco, porém, se mantém alto.

