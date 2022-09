O que Romário diz sobre medidas de Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ex- jogador e candidato a reeleição para o Senado do Rio de Janeiro, Romário comentou as recentes medidas adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro na corrida eleitoral. “O vale gás, o auxílio Brasil e a diminuição dos preços dos combustíveis para quase R$3,00 vem ajudando bastante na campanha dele.”

Romário disse ainda que essas iniciativas adotadas pelo mandatário estão ajudando a alavancar a candidatura de Bolsonaro, que continua em segundo lugar nas pesquisas de opinião. “Acredito que ele será eleito e sou seu apoiador na campanha”, afirma. O ex-jogador comentou também que está convicto que será reeleito para o Senado – ele é líder nas pesquisas de intenção de voto. “Tem uma bagunça do lado de lá com André Ceciliano e Alessandro Molon, e daqui tem com a Clarice Garotinho e companhia, mas eu vou ganhar.”

Romário é fã do rapper norte-americano Post Malone e era visto na área VIP do festival até o final da noite deste sábado com uma assessora.

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra o clima no palco Mundo antes do primeiro show.#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/4WxdZ5EVvv — VEJA (@VEJA) September 2, 2022

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra a "parede da fama" no festival https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/wjNdTva4qJ — VEJA (@VEJA) September 2, 2022

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra uma peculiaridade da Cidade do Rock https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/4GTvpiOOK8 — VEJA (@VEJA) September 2, 2022