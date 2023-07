O que representa a exploração da nudez masculina em ‘Terra e Paixão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em Terra e Paixão, a nudez masculina tem ganhado cada vez mais espaço, sendo explorada de forma mais intensa do que a feminina. Em diferentes cenas, Cauã Raymond, Paulo Lessa, Rainer Cadete e Leandro Lima deixam o corpo à mostra. Essa exposição do masculino foi uma fórmula também usada na recente Pantanal, por exemplo. É cena de chuveiro quase todo dia. Felipe Viero, pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), com investigações na área de comunicação, gênero e sexualidade, conversou com a coluna sobre este momento na teledramaturgia brasileira.

“Ainda que, sem dúvida, exista uma exposição do corpo masculino, e de determinado padrão de corpo masculino (jovem, viril, musculoso), o corpo feminino permanece sendo acionado, continuamente, como um lugar de objetificação, forjado a partir de um complexo aparato de olhar. Creio que ainda seja cedo para dizer que há uma mudança de ordem estrutural, mas sem dúvida há movimentos perceptíveis que indicam outros lugares possíveis de representação masculina, com cenas onde esses que performam determinada masculinidade, também são acionados a partir de lógica de maior sexualização”.

Viero acredita que ainda falta um longo caminho para uma mudança em relação a quais corpos – feminino ou masculino – são mais expostos. “Na década de 1970, pesquisas voltadas ao cinema já explicitavam a construção narrativa visual de um corpo feminino objetificado, que atendia ao prazer masculino. Mesmo que hoje, pensando nas novelas brasileiras, como Terra e Paixão ou Todas as Flores, exista exposição maior do corpo masculino, creio não ser possível perder de vista a perspectiva histórica. Mais que uma questão quantitativa, há evidente diferença em termos de representação”, completa.