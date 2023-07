O que pediu Selena Gomez de presente de aniversário em festa da Barbie

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Selena Gomez celebrou seu aniversário de 31 anos com um festão na noite de sábado, 22. A cantora pop escolheu um vestido vermelho justo, de modelo “tomara que caia”, coberto de apliques de flores, que combinava com o bolo. Nas fotos, Selena aparece com Paris Hilton, Christina Aguilera e Karol G. Além da festa, ela ganhou uma sessão privada de Barbie, o filme estrelado por Margot Robbie, arrasa-quarteirão que estreou na última semana nos cinemas pelo mundo. Na celebração, grande parte dos convidados vestia rosa, a cor do momento, na onda da febre cinematográfica.

“Estou grata por tanto na minha vida e uma das coisas pelas quais mais estou grata é o trabalho que conseguimos fazer com o Rare Impact Fund. As pessoas continuam a me perguntar o que quero de aniversário, e eu digo a todos a mesma coisa. Por favor, não me deem nada, mas, se quiserem fazer algo no meu aniversário, por favor, doem para o Rare Impact Fund. Se você tem meios, considere doar para nos ajudar a fazer a diferença”, escreveu em uma das publicações de aniversário em que aparece soprando velinhas de um bolo. Ela faz referência ao Rare Impact Fund, fundo beneficente que ajuda instituições de saúde mental.





