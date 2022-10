O que os amigos próximos falam do divórcio de Gisele Bündchen e Tom Brady 

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Por Valmir Moratelli

Os rumores do suposto divórcio entre Gisele Bündchen e Tom Brady continua dando o que falar, inclusive entre os amigos mais íntimos. De acordo com a revista Us Weekly, pessoas próximas ao casal desaprovaram a atitude do atleta de desistir da aposentadoria no futebol americano – ele é jogador do Tampa Bay Buccaneers. Essa desistência da aposentadoria seria uma das causas do divórcio com a modelo brasileira.

Fontes ouvidas pela publicação britânica dizem acreditar que Gisele e Brady têm chance de reconciliação. “Esse foi realmente o primeiro grande problema que eles tiveram em seu casamento”, afirmou uma das pessoas que convivem com o casal. Na segunda-feira, 10, o jogador participou de um podcast, no qual comentou sobre o que está enfrentando. “Há coisas pelas quais estou passando nos meus 40 anos e é a vida. Você aprende a crescer e aprende a lidar com a vida. E é isso que todos nós estamos tentando fazer. Estamos tentando fazer da melhor forma possível”.