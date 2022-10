O que Michelle Bolsonaro fazia em festa da maçonaria

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Por Gustavo Silva Atualizado em 5 out 2022, 18h31 - Publicado em 5 out 2022, 18h24

Após toda a polêmica envolvendo o discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL) para maçons, em uma reunião reservada já há algum tempo, repercute agora uma gravação de Michelle Bolsonaro em confraternização também dentro de espaço da maçonaria. Era o casamento de Carla Zambelli (PL), que celebrou a união com o marido, o coronel Aginaldo de Oliveira, na companhia de figuras políticas do governo Bolsonaro. Evangélica e conservadora, Michelle aparece no espaço que muitos evangélicos abominam e criticam. Junto à primeira dama, Abraham Weintraub, Regina Duarte, Sérgio Moro (União Brasil) e Rosângela Moro. Na ocasião, o então ministro da Justiça brincou com o fato do casamento ser da seita maçônica. “Sendo um casamento maçom, eu não sabia se podia falar porque é tudo segredo. Eu não sei se posso dizer que sou testemunha ou que não sou testemunha do casamento”, disse o ex-juíz da Lava-Jato.

