O teor do vídeo em que Bolsonaro discursa na maçonaria

Por Valmir Moratelli Atualizado em 4 out 2022, 10h38 - Publicado em 4 out 2022, 09h44

Bolsonaro (PL) discursa pedindo votos ao microfone de uma sessão da maçonaria. É este vídeo (assista abaixo) que tem feito barulho nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 4. Não se sabe ao certo a data da gravação, mas ele não é atual. Provavelmente foi antes da eleição de 2018, já que ele diz que começou a rodar o país há “cerca de dois anos e meio” e que não era “candidato a nada”. O registro é polêmico, já que se envolver com maçonaria é proibido pela Igreja Católica e mal visto por evangélicos, importante eleitorado do candidato. O assunto esquentou as redes sociais imediatamente.

Apesar de pouco falado, na reta final da campanha à reeleição, Bolsonaro participou do 2º Encontro de Lideranças Empresariais Maçônicas, em São Paulo, conforme noticiado pela coluna Radar.

🚨EITA! Vídeo de Bolsonaro na maçonaria vem à tona. A sociedade discreta tem como membros, Carla Zambelli, Jorginho Mello, entre outros apoiadores de Bolsonaro. Envolvimento com Maçonaria é proibido pelo código de direito canônico da Igreja Católica. pic.twitter.com/9oWqJDJdun — PopOnze (@PopOnze) October 4, 2022

Confesso que o roteirista do Brasil me surpreendeu com esse plot do bolsonaro na maçonaria. Uma reviravolta no enredo de disparos em massa digno de uma indicação de melhor roteiro original — que tistreza (@daduoel) October 4, 2022

Michelle Bolsonaro criticou a presença de Lula em um Terreiro e taxou de religião maligna. Hoje surge um vídeo de Bolsonaro na Maçonaria sendo que ele se fortalece com o voto dos evangélicos.

A passagem de pano só demonstra o racismo religioso referente às religiões africanas! — José (@josecezinha) October 4, 2022

Eu indo mostrar o video do Bolsonaro na maçonaria para os crentes da minha família kkkkkkkkpic.twitter.com/nLMdqZvp5X — Beh 🤠🕰 (@brenoew) October 4, 2022

BOLSONARO também traiu minha fé, depois desse vídeo dele na maçonaria, estarei apoiando Lula nesse segundo turno. DECEPÇÃO! https://t.co/p5XHLCfYCS — aurora 🇧🇷💚💛💙🤍 (@auroracadela) October 4, 2022