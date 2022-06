O que Marina Ruy Barbosa quer de aniversário do deputado bolsonarista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O deputado Federal Guilherme Mussi (PP), 39 anos, em seu terceiro mandato, prometeu a Marina Ruy Barbosa, que se afastaria das atividades políticas no término do atual mandato. Agora, ao completar 27 anos nesta quinta-feira, 30, ela espera ouvir dele que vai cumprir a promessa de se afastar de uma vez por todas da política.

Mas há gente de dentro do partido empenhada em fazê-lo repensar a ideia. Se não vier mais como candidato, ele já entrou de cabeça na campanha do amigo, Mauricio Neves, vice-presidente estadual do Progressistas. O que tem deixado Marina irritada. Ela já afirmou mais de uma vez que não é apoiadora de Jair Bolsonaro (PL), e morre de medo que a associação de seu nome ao presidente comprometa seus negócios. Mussi é filiado do PP, partido aliado de Bolsonaro, votando inclusive de acordo com os interesses do governo. Como o voto favorável à Lei de Diretrizes Orçamentárias, junto a Carla Zambelli (PSL), Eduardo Bolsonaro (PSL), Bia Kicis (PSL) e Osmar Terra (MDB). Antes de Mussi, a atriz foi casada com o empresário Alexandre Negrão, com quem foi casada por três anos e se divorciou em janeiro de 2021.