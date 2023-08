O que Maitê Proença pensa sobre Grazi Massafera como ‘Dona Beija’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nos anos 1980, Maitê Proença, 65, deu vida à Dona Beija, a protagonista da novela de mesmo nome na extinta TV Manchete, e atuou em cenas de nudez incomuns à época. A cortesã que incendiava as rodas frequentadas pelos barões do ciclo do ouro no século XIX será vivida agora por Grazi Massafera, em uma releitura do folhetim pela HBO. “Grazi não é tão diferente de mim, mas vai ter que fazer do jeito dela para ser sucesso”, aconselha a pioneira Beija, que observa mudanças nestas décadas. “A nudez naquele tempo não ofendia a família conservadora. Nunca uma senhorinha me abordou na rua chateada, nenhum taxista foi desrespeitoso”, lembra a atriz, que negocia uma participação na trama e avisa: desta vez, aparecerá muito bem vestida.

Publicado em VEJA de 9 de agosto de 2023, edição nº 2853