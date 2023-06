O que Jonnhy Depp fará com 1 milhão de dólares pagos pela ex

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um ano depois do julgamento polêmico entre Johnny Depp e Amber Heard, a ex-mulher do ator americano pagou a quantia do acordo, totalizada na bagatela de um milhão de dólares. Uma fonte próxima a Depp disse o que ele pretende fazer com todo esse dinheiro: irá dividir o pagamento entre cinco instituições de caridade. São elas: Make-A-Film Foundation , The Painted Turtle , Red Feather , Tetiaroa Society e Amazonia Fund Alliance, cada uma com 200 mil dólares.

Em dezembro de 2022, o ex-casal finalizou o acordo, depois de meses em julgamento. Amber afirmou em sua conta do Instagram que havia desistido da apelação em curso. “Depois de muita deliberação, tomei uma decisão muito difícil de resolver o caso de difamação movido contra mim por meu ex-marido na Virgínia. É importante para mim dizer que nunca escolhi isso. Defendi minha verdade e, ao fazê-lo, minha vida como a conhecia foi destruída”.