A volta em grande estilo de Johnny Depp ao tapete vermelho

Desde que chegou ao fim a longa e midiática novela judicial com a ex, Amber Heard, Johnny Depp, 59, focou no trabalho para limpar a sua barra. O resultado é Jeanne du Barry, escolhido para abrir o Festival de Cinema de Cannes em 16 de maio. No drama, interpreta rei Luis XV, da França. Filmado após o julgamento que deu vitória a Depp, o longa é dirigido e estrelado pela francesa Maïwenn, que interpreta a personagem-título, cortesã que se torna a favorita do rei. Enquanto seu empresário divulga aos quatro ventos que o ator perdeu contratos pela ação no tribunal – especula-se que ele deixou de ganhar 22,5 milhões de dólares com o sexto Piratas do Caribe – Depp volta à rotina exibicionista. Até abriu uma conta no TikTok.